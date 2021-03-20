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أستاذ الأوبئة: هذا الإجراء يجب القيام به قبل الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه تم تطعيم 400 مليون شخص على مستوى العالم بلقاحات فيروس كورونا.

وأضاف "عنان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "في دول وصل فيها التطعيم إلى 80% من سكانها وفي دولة الإمارات اقتربت من تطعيم النصف تقريبا وبريطانيا اقتربت من 40% من سكانها".

وتابع "مصر بدأت في التطعيم منذ شهر ونصف تقريبا وبدأت بالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولكن من الملاحظ أن التسجيل بدأ يقل ووصل إلى حدود 20 ألف تسجيل يومي وهي نسبة قليلة خاصة أن العالم على أعتاب الموجة الثالثة ولابد قبلها أن يكون تم تطعيم أكبر عدد من المواطنين لمنع الإصابات الحادة وتقليل الضغط على المستشفيات".


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