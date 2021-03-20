طرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل 350 جرام لعابد فهد وكارين رزق الله





كشفت شركة “جولدن لاين”، عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستجرام”، عن اللقطات الأولى من مسلسل “350 غرام”، بطولة النجوم عابد فهد وكارين رزق الله وسلوم حداد، والذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل على شاشة قناة “أبو ظبي”.



وتدور أحداث العمل الدرامي في إطار من التشويق والإثارة حول محامٍ ينتفض على محيطه الإجرامي إثر تعرّضه لحادث إنساني يغيّر قناعاته، ليصطدم بحرف مافيوية ضدّه شديدة الخطر، إذ يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم.



ويشارك في البطولة إلى جانب ستيفاني عطا الله ومصطفى سعد الدين وغريس قبيلي وقاسم منصور وبيار داغر وسامر الكحلاوي، وهو من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، إخراج محمد لطفي، وإنتاج شركة “غولدن لاين”.

