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نشرة أخبار قنا اليوم السبت 20-3-2021 .. اعلان اسماء الأمهات المثاليات وتوزيع الورود على مصابي كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم السبت، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-



الورود.. هدية عيد الأم لمصابات العزل بمستشفى فرشوط المركزى

قام الفريق الطبي بمستشفي فرشوط المركزي، في لفته انسانية، لرسم البهجة على قلوب مصابات فيروس كورونا وتواكبا مع احتفالات عيد الأم، بدعمهن معنويًا من خلال توزيع باقات من الورد على مصابات فيروس كورونا داخل أقسام العزل، وسط استحسان على مواقع التواصل الاجتماعي.

محافظ قنا: 5.6 ملايين جنيه للمشروعات الصغير توفر 1120 فرصة عمل

سلمَ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 4 عقود تمويلية، بقيمة 5.6 ملايين جنيه لجمعيات " تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط، تنمية البيئة والأسرة بقنا، جنوب الوادى بالوقف، تنمية المجتمع بأولاد نجم بهجورة " في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قري الريف المصرى، وذلك بحضور محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بقنا.


حملة نظافة مكبرة تزيل 53 طن مخلفات من شوارع فرشوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والتراكمات وتمهيد الطرق، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والارتقاء والنهوض بخدمات المركز للنظافة وتجميل بنطاق الوحدات المحلية.

انفراد.. تعرف على الأم المثالية لمحافظة قنا 2021

كشف مصدر مسؤول، عن اختيار، سميرة حسن محمود ​جاد الكريم، ابنة محافظة قنا، وحصولها على لقب الأم المثالية للمحافظة، ضمن أسماء الأمهات المثاليات، والتي سيتم إعلان قائمة بهم اليوم وتكريمهم غدًا.
ولقد جاءت محافظة قنا، في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن.

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