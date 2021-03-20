Advertisements
السيد وعودة وأبورحاب مرشحون لتدريب المقاصة
السبت 20/مارس/2021 - 07:56 م
الفجر الرياضي
Advertisements
فتحت إدارة نادي المقاصة خطوط اتصال مع أكثر من مدير فني لخلافة إيهاب جلال الذي قرر الرحيل لتدريب الإسماعيلي، خلال الفترة القادمة، بعد التوصل لاتفاق بين إدارتي المقاصة والإسماعيلي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه.
ودخل أكثر من مدير فني في دائرة اهتمام النادي الفيومي الفترة الأخيرة مثل مختار مختار ومحمد عودة وأحمد العجوز ومحمد عبد العظيم وضياء السيد، وهو ما سيتضح خلال الساعات القادمة حال التوصل لاتفاق مع أحد المدربين.
كما دخل محمد أبو رحاب من ضمن المرشحين للقيادة الفنية لنادي مصر المقاصة بعد رحيل إيهاب جلال للإسماعيلي .
محمد أبو رحاب قام بالتدريس للمادة العلمية لتكنك وتكتك كره القدم الحديثه لجامعه دوبي البريطانية لعلوم الرياضه بالاشتراك مع IFA)(DESC)).
كما توج محمد ابو رحاب كأحد أفضل المدربين ومكتشفى المواهب في قطاعات الشباب والناشئين في ألمانيا مؤخراً بجائزة الأفضل “the best”، علي مستوي مدربين ورؤساء قطعات الناشئين في ألمانيا.
Advertisements