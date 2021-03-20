السيد وعودة وأبورحاب مرشحون لتدريب المقاصة

فتحت إدارة نادي المقاصة خطوط اتصال مع أكثر من مدير فني لخلافة إيهاب جلال الذي قرر الرحيل لتدريب الإسماعيلي، خلال الفترة القادمة، بعد التوصل لاتفاق بين إدارتي المقاصة والإسماعيلي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه.





ودخل أكثر من مدير فني في دائرة اهتمام النادي الفيومي الفترة الأخيرة مثل مختار مختار ومحمد عودة وأحمد العجوز ومحمد عبد العظيم وضياء السيد، وهو ما سيتضح خلال الساعات القادمة حال التوصل لاتفاق مع أحد المدربين.



