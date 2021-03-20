Advertisements

السيد وعودة وأبورحاب مرشحون لتدريب المقاصة

السبت 20/مارس/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

فتحت إدارة نادي المقاصة خطوط اتصال مع أكثر من مدير فني لخلافة إيهاب جلال الذي قرر الرحيل لتدريب الإسماعيلي، خلال الفترة القادمة، بعد التوصل لاتفاق بين إدارتي المقاصة والإسماعيلي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه.


ودخل أكثر من مدير فني في دائرة اهتمام النادي الفيومي الفترة الأخيرة مثل مختار مختار ومحمد عودة وأحمد العجوز ومحمد عبد العظيم وضياء السيد، وهو ما سيتضح خلال الساعات القادمة حال التوصل لاتفاق مع أحد المدربين.



السيد وعودة وأبورحاب مرشحون لتدريب المقاصة
كما دخل محمد أبو رحاب من ضمن المرشحين للقيادة الفنية لنادي مصر المقاصة بعد رحيل إيهاب جلال للإسماعيلي .

محمد أبو رحاب قام بالتدريس للمادة العلمية لتكنك وتكتك كره القدم الحديثه لجامعه دوبي البريطانية لعلوم الرياضه بالاشتراك مع IFA)(DESC)).

كما توج محمد ابو رحاب كأحد أفضل المدربين ومكتشفى المواهب في قطاعات الشباب والناشئين في ألمانيا مؤخراً بجائزة الأفضل “the best”، علي مستوي مدربين ورؤساء قطعات الناشئين في ألمانيا.

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ يوم

ما بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه المُقبل وسط مفاجأة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ نصف ساعة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يضع شرطًا صعبًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

07:00 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار