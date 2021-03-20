البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

طمأن الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، المواطنين عن احتمالية تعرض البلاد لأي ظواهر فلكية غريبة خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة سواء خلال فصل الربيع أو على مدار العام.



وهنأ "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، العالم على بداية الاعتدال الربيعي اليوم، حيث سنبدأ فصل فلكي جديد، معلقا: "مش هنشوف ظواهر فلكية تقلق".



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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم تتعرض مصر لموجة حارة.



وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، حيث سترتفع الحرارة من 6 إلى 8 درجات، وستصل درجة الحرارة العظمى ستصل على القاهرة إلى 30 درجة.

