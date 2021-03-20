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سيميوني: لا أسعى وراء الأعذار

السبت 20/مارس/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
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أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بأنه يتعين عليه بذل كل ما لديه مع دخول الليجا في مراحلها الأخيرة، وتبقي 11 جولة فقط خلال تصريحات أدلى بها قبيل مواجهة ألافيس، غدا الأحد.

وقال سيميوني: "أشعر أن الفريق يقدم كل ما بوسعه بالفعل. سواء من الناحية البدنية أو الإرادة والتصميم والسعي نحو فعل شيء".

وأضاف: "لذا يتعين علي فعل كل شيء أيضا، خاصة أنني أتحمل المسؤولية بالكامل اعتبارا من الآن".

وتابع: "يجب أن أتحسن وأتطور كي يستمروا على نفس المستوى، الذي يقدمونه منذ البداية. الخطوة الأولى المهمة نحو الأمام هي أن أتطور أنا. لا أسعى وراء الأعذار".

وواصل: "تتبقى 11 مباراة، وهو عدد كبير، سنخوض كل لقاء على حدة أكثر من أي وقت سابق، وإيجاد أفضل حل في كل منها"، مثنيا على "حماس وأمل وتركيز لاعبيه قبل مواجهة ألافيس الأحد في واندا متروبوليتانو".

ويتصدر أتلتيكو جدول الليجا منذ آخر 15 جولة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة، إلا أنه حقق انتصارين فقط في الأسابيع الستة الماضية، وفقد 11 من إجمالي 24 نقطة كان بوسعه الحصول عليهم من آخر 8 جولات في الليجا.

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