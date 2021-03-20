"أخفوا الحشيش في اللبن".. كواليس سقوط أخطر تجار الكيف بأوسيم وبحوزتهم 25 كيلو

كشفت أجهزة الأمن ملابسات سقوط 4 من أخطر تجار الكيف بمركز اوسيم شمالي محافظة الجيزة، وبحوزتهم 25 كيلو حشيش.





كانت قد وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، مفادها قيام 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة مستغلين طبيعة عمل أحدهم في نقل منتجات الألبان بإخفاء المواد المخدرة داخل أواني "أقساط اللبن" واتخاذهم مسكنه وكرًا لتخزين وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم.





عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، تمكمن مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، من ضبطهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، بندقية آلية، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 6 هاتف محمول، مبلغ مالي، سيارة).





وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة، والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الناري والذخائر بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.





وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.

