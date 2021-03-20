حورية فرغلي تكشف حقيقة صورة متداولة لها عقب إجرائها عمليتين

انتشرت صورة للفنانة حورية فرغلي وذلك عقب عمليتين أجرتهم في الفترة الماضية وقالت "فرغلي" أن هذه الصورة قديمة.





وقالت "فرغلي" في تصريحات صحفية أنها حالتها الصحية جيدة وستجري عميلة أخرى خلاص الأسبوع الحالي وذلك عقب نجاح العملية الأولى والثانية.



ومن المقرّر أن تجري حورية العملية في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو بأمريكا وذلك علي يد الطبيب الأمريكى الشهير "بريومى".