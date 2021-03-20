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ضمن منظومة النقل المتكاملة.. تدشين تطوير موقف مدينة بدر النموذجي وذكية

السبت 20/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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عقد مجلس أمناء مدينة بدر، برئاسة المهندس عبدالرحمن الزعيم، حفل توقيع عقد تطوير موقف بدر النموذجي وتطبيق منظومة ذكية للنقل ، وذلك بموقف مدينة بدر.

وتوجه مجلس الأمناء إلى الموقف، لتدشين بداية التطوير، وذلك بحضور المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر والعميد ياسر عبدالجواد، مفتش فرقة للأمن العام بمدينتى "بدر والشروق"والعقيد شريف زين، مأمور قسم شرطة مدينة بدر.

وقال المهندس عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس الأمناء"، إن ذلك يأتي في إطار خطة مجلس الأمناء وجهاز المدينة للتطوير، وجعلها مدينة حضارية، بالتزامن مع التطوير الذي يجري على كل شبر من أرض مصر، خاصة المدينة التي تقع أمام العاصمة الإدارية الجديدة، أهم عاصمة في الشرق الأوسط.

وأضاف في بيان له، أن مجلس المدينة يعمل على رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين والسُكان، ويتابعها بشكل دوري، ويستمع لاقتراحات المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم، وبشكل يواكب التطور والتنمية المستمرة.

وأشاد سُكان المدينة بمجهودات مجلس الأمناء؛ حيث لاقى تطوير الموقف النموذجي حالة إشادة وقبول واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار استكمال منظومة نقل كاملة داخل المدينة وخارجها، كما أكد سكان المدينة احتياجهم الشديد لهذا الموقف.

ويأتي ذلك ضمن مشروع النقل الداخلي والخارجي الذي يتبناه المجلس، والذي أحدث فيه طفرة كبيرة غير مسبوقة، مما جعل المدن الأخرى تشيد به، وتطالب بتطبيقه داخلها.

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منظومة النقل المتكاملة عبدالرحمن الزعيم تطوير موقف مدينة بدر اخبار بدر

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