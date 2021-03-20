شاهد.. ماذا بماذا وصفت الصحة لقاحات كورونا (فيديو)

اعتبرت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، أن لقاحات كورونا المتداولة على مستوى العالم "مظلومة"، مشيرة إلى أنه لم يثبت تسبب أي لقاح في الإصابة بمشكلة صحية توجب إيقاف التطعيم.



وأشارت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الفئات التي يتم تطعيمها باللقاح حاليا هم الفئات الأعلى خطورة، منوهة بأن لقاح كورونا يقي من الدخول في مضاعفات الإصابة بالعدوى، ولكنه لا يقي من الإصابة من الأمراض العادية التي يمكن أن تحدث مثل حدوث أمراض في القلب أو الرئة أو أمراض أخرى.



وأكدت مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، أن لقاحات كورونا التي يتم تداولها آمنة، وتم دراستها وفحصها بشكل جيد قبل إتاحتها للمواطنين.

