أحمد موسى يهاجم وزير الخارجية الإثيوبي: "من أعطاك الحق في احتكار مياه النيل" (فيديو)



وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا أعلنت أن اقتراح إشراك اللجنة الرباعية في مفاوضات سد النهضة خدعة لإطالة أمد ملء سد النهضة وتقويض حقوقها، وقال موسى: "أي حقوق تتحدث عنها إثيوبيا".



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الخارجية المصرية ردت بقوة على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي عن تطورات سد النهضة.











قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا لا تريد الحلول في أزمة سد النهضة، متسائلًا من أعطى وزير خارجية دولة إثيوبيا احتكاره 86% من مياه النيل والمتبقي لمصر والسودان 14%.'وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا لا تريد أن تصل إلى مفاوضات بشأن سد النهضة.