ننشر أهم توصيات الملتقي الدولي للسياحة الرياضية بأسوان

اختتمت اليوم السبت فاعليات الملتقي الدولي للسياحة الرياضية آفاق وطموحات (اسوان أحلي ) وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ورئيس المؤتمر واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ان الجامعة استضافت هذا الملتقي الدولي للسياحة الرياضية علي مدار ثلاثة ايام بالحرم الجامعي بصحاري وعلي ملاعب جامعة أسوان والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.





والذي انبثق من مبادرة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية (الرياضة أمن قومي)، والتي نفذتها جامعة أسوان مع بداية العام الدراسي 2020-2021 علي ملاعب الجامعة واستاد الجامعة الرياضي.







وأضاف "غلاب " أن الملتقي شارك به العديد من رموز الرياضة في مصر الدكتور كمال درويش رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلي للجامعات والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية جامعة أسيوط والصحفي أيمن بدره والمعلق الكروي أشرف محمود والفنان سامح الصريطي وسيدة الاعمال الاسوانية عبير عصام والعديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة مما منح الملتقى الدولي التعاون بين مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات المختصة.





مشيرا إلي أهم توصيات الملتقي رسالة شكر لرئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي من أرض الحضارات والتاريخ أسوان ورعايته للمبادرة الرياضة أمن قومي وأيضا إقامة بطولة لدول حوض النيل تكون بمثابة شريان تواصل بين مصر ودول حوض النيل علي المستوي الرياضي والثقافي والسياسي وكذلك إقتراح برامج مشتركة من السياحة الرياضية مع دول أجنبية بشهادات مزدوجة وإضافة برنامج السياحة الرياضية بالجامعة الأهلية الجاري تنفيذها بجامعة أسوان. السعي لإقامة بطولة النيل الدولية في السادس من أكتوبر بنيل اسوان.وانشاء فروع بأسوان لكل من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري للرياضة للجميع بأسوان والاتحاد المصري للثقافة الرياضية وللسياحة الرياضية والملاحة الرياضية.





وأوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية انه من أهم التوصيات الشروع في إعداد لائحة موحدة لكليات التربية الرياضية في صعيد مصر نظرا للتشابه الكبير في الإمكانيات والبيئة والعادات والتقاليد وسوق العمل.





وكذلك تنظيم دوري الرياضة للجميع بين الجامعات بعد نجاح تجربته في جامعة أسوان بناءا علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. والعمل علي إنشاء وتدشين مركز لإعداد والتدريب الإفريقي للملاحة الرياضية.وادارج الملاحة الرياضية ضمن مناهج ومقرارات كلية التربية جامعة أسوان.إنشاء مركز للتجديف والكياك بأسوان تحت رعاية الاتحاد الرياضي للجامعات.إقامة الملتقي الدولي للسياحة الرياضية بصفة دورية





.وقدم حفل الختام المعلق الرياضي أشرف محمود وفي الختام فاعليات الملتقي قام الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من الشخصيات المشاركة وقدمت أسرة المؤتمر وكلية التربية الرياضية درع المؤتمر لأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان تقديرا لجهوده البناءة في نجاح واستضافة الملتقى الدولي للسياحة الرياضية.وذلك حضور العديد من القيادات الجامعية والتنفيذية والشعبية منها الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وفتحي عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان وسيدة الأعمال عبير عصام والسيدة عبير عثمان رائدة بالعمل المجتمعي وأعضاء هيئة تدريس كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان.