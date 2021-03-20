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بالصور.. أجمل رسائل عيد الأم 2021 وأصدق عبارات التهاني المناسبة لـ"واتس آب" و"فيس بوك"

السبت 20/مارس/2021 - 08:19 م
رسائل عيد الأم 2021
رسائل عيد الأم 2021
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بالصور.. أجمل رسائل عيد الأم 2021 وأصدق عبارات التهاني المناسبة لـ"واتس آب" و"فيس بوك"

رسائل عيد الأم 2021 ، يترقب الأبناء الاحتفال بذكرى "عيد الأم"، من أجل تقديم التهاني للأمهات، اعترافاً منهم لأمهاتهم بمقدار حبهم الكبير لهم وامتنانهم لما قدمونه من تضحيات.

عيد الأم 2021

وزاد بحث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رسائل عيد الأم 2021 من أجل التعبير عن المشاعر وأصدق التهاني والتعبيرات، للأمهات في هذه المناسبة الرئعة.

رسائل عيد الأم 2021

ويحل عيد الأم 2021 غداً الأحد، الموافق الـ21 من مارس، وهو الموعد السنوي الذي يتم الاحتفال به بهذه الذكرى الطيبة العطرة، والتي يعبر فيها الأبناء لأمهاتهم عن مدى حبهم.

تهنئة رسائل عيد الأم 2021

واعتاد الكثيرون على تقديم عبارات التهاني لأمهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، ما زاد البحث عن رسائل عيد الأم 2021 لتقديمها.

رسائل عيد الأم 2021 والاحتفالات

ويتضمن الاحتفال بهذه المناسبة تقديم رسائل عيد الأم 2021 إلى جانب بعض الطقوس المتمثلة في الزيارات وتقديم الهدايا، والاحتفالات الأسرية البسيطة.

وتوفر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائنا الأعزاء، أفضل رسائل عيد الأم 2021 وأجمل العبارات لتهنئة "ست الحبايب".

أجمل رسائل عيد الأم 2021

أمي أنت حبك عن جميع الناس غير، أرسلك أجمل تهاني مع أجمل طير ينغملك ويقولك كل عام وإنتِ بألف خير يلي بوجدك بينا دوم يعم الخير.

مع كل إشراقة شمس، أرى صورتك أمامي، أراك تشرقين فتملأين الكون ضياءً، والسماء إشراقًا، ومع كل تغريدة طير كان صوتك الناعم الدافئ يدخل في سمعي، هذا الصوت المغرد يعطي الحياة لحنًا.

أمي يا نبع الحنان، يا صوت الآذان، يا ضوءًا يسرقني من بين الأصحاب، من بين أضواء المدائن، من مطارات العواصم، 5 مرددا لحن الحنين وأغنية العودة.

أمي الحبيبة أنتِ النور الذي يضيء حياتي، والنبع الذي أرتوي منه حبًا وحنانًا، أنتِ الأم الذي يٌشار إليها بالبنان، ويفتخر بها بين الأنام، فهنيئًا لي بكِ أيتها الأم العظيمة.

أمي بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك و لو اقدر لأهديتك عمري.

أمي ما أتخيل حياتي دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني من وجودك، كل عام وأنت بخير.

لقد منحنا الله نعم كثيرة في هذه الحياة، ولكن هناك شخص واحد فقط يجلب لنا الخير هو أنتِ 2 يا أمي، نعم أنتِ من تحملي لنا الحب والمودة والفرح والاهتمام.

يا أُمي سأكتب لكِ وأنا أعرف أن كتابتي إختراق غير مأمون المشاعر لتفاصيلك الرائعة ل ذاتكِ الملائكية لروحكِ النقية ولعمرك النازف بكل حُب وعطاءً.

أمي الغالية لو كتبت كلّ صفحات الدنيا رسالة لك كي أعبّر لكِ عن حُبي وتقديري واحترامي لن تكفي صفحات الدنيا في أن توصل مشاعري إليكِ وحبّي لكِ كبير وعظيم، حماك الله يا أغلى ما في حياتي.

أمي ما أتصور حياتي من دونك العمر ما يحلى غير بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك كل عام وإنت بخير.

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بالصور.. أجمل رسائل عيد الأم 2021 وأصدق عبارات التهاني المناسبة لـ"واتس آب" و"فيس بوك"


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