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ابن الأم المثالية بالقليوبية: عبرت بي أنا وشقيقاتي لبر الأمان (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وجه محمود حسين محامي، إبن فوزية محمد حامد، الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، والأولى على مستوى محافظة القليوبية، رسالة احترام وتقدير لوالدته التي عبرت بر الأمان به وبشقيقتيه، دعاء الكبرى، وشيرين الوسطى وهو أصغرهم.

وأشار محمود، أنها كانت راضية بالمحنة، من مرضي ومرض شقيقاتي، ووفاة والدنا طوال 30 عاما صابره محتسبة تكافح.

أضاف محمود، أن لديه شقيقتين أكبر منه دعاء حسين معلمه، وشيرين حسين مشرف بأحد المصانع، وكلاهما عانت من بعض الصعوبات الصحية، فشيرين الوسطى أصيبت وهي بالصف الأول الثانوي "بالتهاب درني" وتليف بمفصل الرجل، مما جعلها لا تستطيع الحركة، واستمر علاجها لمدة 4 سنوات، عانت فيها الأم، حيث كانت مسئولة عن ذهاب الأبنة والعودة بها من المدرسة، حتى شفيت نهائي، وبعدها مرض والدنا "بجلطة بالمخ" أدت إلى شلل نصفي، مما زاد الجهد عليها في الذهاب مع زوجها لجلسات العلاج الطبيعي، وعمل التمرينات اللازمة له حتی تماثل للشفاء، واستطاع السیر مرة أخرى بواسطة عکاز، ثم توفي عقب ذلك عام 1998.

وبعدها كانت المصيبة الكبرى بمرض شقيقتي الكبرى دعاء "السرطان"، وجرى بتر الساق الیمنی، وهي بالسنة الثالثة بكلية دار العلوم، مشيرًا أن والدتهم لم تتركها وكانت تنام على الأرض بالمستشفی في الشتاء إلى أن تعافت الأبنة وخرجت من المستشفى لتستكمل معها دراستها وتحضر لها المحاضرات والملازم وتدفع ابنتها دائما لحضور المحاضرات، رغم صعوبة ذلك عليها حتي تخرجت ومازالت تقف بجوارها عقب مهاجمة السرطان لها مرة أخرى في الفترة الأخيرة.

فيما أعربت الام فوزية حامد ان ظروفها وظروف رحيل زوجها ومرض أبنائها يعد محنه تحولت لمنحة، مؤكدة ان إيمانها الكامل بالله كان الدافع لها لان تواجه كل الصعاب.

أضافت انها سعيدة جدا بانها ستقابل الرئيس لتكريمها، مؤكدة أنها لم تكل ولم تمل من الوقوف مع أبنائها في ظروفهم حتى يصلوا لبر الأمان.
ابن الأم المثالية بالقليوبية: عبرت بي أنا وشقيقاتي لبر الأمان (صور)
ابن الأم المثالية بالقليوبية: عبرت بي أنا وشقيقاتي لبر الأمان (صور)
ابن الأم المثالية بالقليوبية: عبرت بي أنا وشقيقاتي لبر الأمان (صور)
ابن الأم المثالية بالقليوبية: عبرت بي أنا وشقيقاتي لبر الأمان (صور)
ابن الأم المثالية بالقليوبية: عبرت بي أنا وشقيقاتي لبر الأمان (صور)
ابن الأم المثالية بالقليوبية: عبرت بي أنا وشقيقاتي لبر الأمان (صور)

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