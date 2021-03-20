أحمد موسي يطالب المواطنين بإخلاء أسطح المنازل يوم نقل موكب المومياوات (فيديو)



وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم سوف يشاهد موكب المومياوات الملكية وسيتم إجراء تصوير جوي.



وأشار الإعلامي أحمد موسى أن مسار موكب المومياوات سيكون بداية من التحرير حتى الفسطاط لمتحف الحضارة المصرية مطالبا بإخلاء أسطح المنازل في المنطقة المحيطة بمسار موكب المومياوات.



طالب الإعلامي أحمد موسى المواطنين بإخلاء أسطح المنازل يوم 3 أبريل، الذي يتم نقل فيه موكب المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.