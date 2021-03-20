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أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت

السبت 20/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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إستكمالًا لجولتهما الميدانية قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مركز شباب دابود لمتابعة إنهاء مشكلة ملعب كرة القدم بعض الظهور المتكرر لنبات شوك العاقول العشبى والذى يعوق إستخدم الملعب وتطويره حيث وجه وزير الشباب والرياضة إلى رفع الأرضية بالكامل وتركيب طبقة عازل ثم تطوير المعلب لإتاحة الفرصة أمام شباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية مرة أخرى، ثم توجها صبحى وعطية إلى مركز شباب كشتمنة غرب لمعاينة الملعب بعد توقف الإنشاءات لمدة 3 سنوات للإسراع في طرح أعمال التطوير به وتركيب النجيل الصناعي.



فيما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بإفتتاح دورى الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة في خماسى كرة القدم بمركز شباب الإمبركاب شملت مباراة بين نادى الشبان المسلمين بدابود ومركز شباب عنيبه ثم تفقدا الأكاديمية الرياضية لكرة القدم وشاهدا عروض فرق الفنون الشعبية الفلوكلورية.

كما قاما بإفتتاح مقر مركز شباب دهميت بعد تطويره بتكلفة 2 مليون جنيه شملت صالات الأنشطة وأخرى للياقة البدنية وترفيهية،وكذا مكاتب إدارية، فضلًا عن تفقد معرض المشغولات اليدوية.

وفى نفس الجولة التفقدية حضر الدكتور أشرف صبحى واللواء أشرف عطية مهرجان النوبة الثالث والذى شمل تقديم عروض رياضية وفنية وثقافية متميزة، ثم تم إعطاء إشارة البدء للمبارة الختامية في دورى مراكز شباب النوبة لكرة القدم وتنس الطولة بين مركز شباب أبوسمبل ومركز شباب الدكة.
أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت
أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت
أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت
أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت
أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت
أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت
أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت
أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت
أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت
أشرف صبحي وأشرف عطية يفتتحان دورى الأحياء الشعبية ويفتتحا مهرجان النوبة الثالث بمركز شباب دهميت

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