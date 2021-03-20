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بعد 150 يوما من الغياب.. نيمار يعود إلى باريس سان جيرمان

السبت 20/مارس/2021 - 08:30 م
نيمار
نيمار
وكالات
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شهدت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليون في بطولة الدوري الفرنسي مفاجأة كبيرة وبشرى سارة للمدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكتينيو.

وعاد المهاجم البرازيلي نيمار إلى قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ليون غدا، بعد غياب خمسة أسابيع، بسبب الإصابة التي أبعدته عن مواجهة برشلونة في ذهاب وإياب ثمن نهائي دوري الأبطال ومباريات أخرى.


وأكد المدرب ماوريسيو بوكيتينيو "إنها فرحة كبيرة للغاية بالنسبة له وللفريق"، موضحاً أن اللاعب سيشارك بصورة تدريجية كي يسترد لياقته المعهودة.

وتعرض البرازيلي لإصابة في  فبراير الماضي خلال مواجهة كان في كأس فرنسا.

ويأمل البي إس جي في أن يكون نيمار جاهزاً بحلول ربع نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ يومي السابع و13 من أبريل  المقبل. 

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نيمار رياضة باريس سان جيرمان اخبار الرياضة

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