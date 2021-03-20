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عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

السبت 20/مارس/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رفع تقرير إلى لجنة التخطيط بالنادي الأحمر يطلب خلاله عدم حاجته لعدد من اللاعبين بعد نهاية الموسم الحالي.

المدرب الجنوب إفريقي حصل على موافقة من جانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المشرف على الكرة بأحقيته في اختيار لاعبيه في قوائم الفريق الأحمر طوال فترة توليه مهمة تدريب الفريق الأحمر.

ونستعرض أبرز اللاعبين الذين لن يكون لهم دور مع النادي الأهلي في الموسم المقبل :- 

أول هذه الأسماء هو محمود كهربا بعدما منح الخطيب موسيماني الضوء الأخضر لرحيل اللاعب في ظل الأزمات التي يفتعلها اللاعب داخل الفريق.

ثاني اللاعبين هو حسين الشحات حيث أشار الموقع إلى أن اللاعب بات قريبا من الرحيل عن النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب الحالة النفسية السيئة، التي يعاني منها اللاعب بعد تزايد الانتقادات الجماهيرية الكبيرة ضده.

ثالث هؤلاء اللاعبين هو علي لطفي حارس المرمى والذي أشار الموقع إلى أن مشوار الحارس مع النادي الأهلي أوشك على النهاية بعد دراسة عدد من أعضاء لجنة التخطيط التعاقد مع حارس مميز لكي يكون بديلا لمحمد الشناوي.

رابع اللاعبين صلاح محسن والذي لم يثبت ذاته مع النادي الأهلي حيث يسعى اللاعب للرحيل عن النادي الأهلي أملا في التواجد في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر الأوليمبي.

خامس اللاعبين هو محمود وحيد والذي يعتبر أبرز الأسماء المهددة بالرحيل عن الهلي في نهاية الموسم، بسبب مستواه الفني المتراجع، بالإضافة إلى كثرة إصاباته منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

سادس اللاعبين سيكون هو السنغالي أليو بادجي، حيث أصبح أمر فسخ التعاقد معه مسألة وقت وهو ما سيحدث في نهاية الموسم لعدم حاجة موسيماني إلى خدماته.

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موسيماني كهربا علي لطقي حسين الشحات أخبار الاهلي

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