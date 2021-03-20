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خبيرة: إثيوبيا تشوش على أحقية مصر والسودان في مياه نهر النيل.. والاتحاد الأفريقي دون أسنان (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 08:33 م
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قالت إيمان الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام، إن إثيوبيا تحاول التشويش على أحقية مصر والسودان في مياه نهر النيل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تحاول التشويش السياسي على حق مصر والسودان في نهر النيل قائلة: «بارعون في ذلك الأمر».

وأشارت إلى أن إثيوبيا لا تمتلك حجة قانونية بشأن سد النهضة، مؤكدة أن مصر والسودان خطاباهما السياسي قوي ومهني، أما الخطاب الإثيوبي فهو مشوش.
واستطردت أنه لا يوجد دعمًا دوليًا لحل أزمة سد النهضة، مطالبة من مصر الضغط القوي على أمريكا للتدخل لحل أزمة سد النهضة الذي يمثل تهديدًا حقيقيًا للملايين في مصر والسودان، كما أن السد يهدد الأمن الإنساني والإقليمي والدولي.

وطالبت بضرورة تفعيل الأوراق المصرية السودانية قبل الملء الثاني للسد الإثيوبي، موضحة أن الاتحاد الأفريقي غير مؤهل لممارسة ضغوط في أزمة السد قائلة: "الاتحاد الأفريقي كيان «دون أسنان» ولا يملك الضغط على إثيوبيا، فهو طرف غير مؤهل لممارسة ضغوط في أزمة السد النهضة".


وذكرت أن مصر والسودان يجب عليهم التوجه لمجلس الأمن حال فشل المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تم بناؤه لهدف سياسي كما أن إثيوبيا تهدف إلى فرض السيطرة والهيمنة على إفريقيا.

وكشفت خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام أن إثيوبيا دولة منقسمة داخليا، ولا يمكن أن تكون فاعلة في إفريقيا.

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