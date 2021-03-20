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الصحة تكشف ما وجهت به هالة زايد بشان حصول أصحاب الأمراض المزمنة على لقاح كورونا (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، أن وزيرة الصحة أكدت على ضرورة الانتهاء من عملية تطعيم المواطنين الأعلى خطورة بين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإليكتروني للحصول على لقاح كورونا بنهاية الشهر الجاري.

وأشارت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن إجمالي عدد من سجلوا بياناتهم على الموقع الإليكتروني اقترب من نصف مليون شخص، منوهة بأنهم لاحظوا أن المواطنين عند التسجيل على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح لا يسجلوا بياناتهم كاملة.

وشددت على ضرورة أن يحرص كل مواطن يسجل بياناته على الموقع أن تكون بياناته كاملة وخاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة المصاحبة، ومن يصعب عليه عملية التسجيل يمكنه الاتصال على الخط الساخن للوزارة لمساعدته في عملية التسجيل.

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