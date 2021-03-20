أحمد موسى ردًا على أستاذ الإعلام المتنمر: حب الناس وثقتهم السبب في بقائنا على الشاشة

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن المتنمر أيمن منصور ندا، قائلا: «ممكن ينقد ويهاجم ولكن أنه يتنمر ويغلط لأ؛ وهاخد حقي بالقانون».



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المدعو متنمر ولا يعرف حاجة، ولا يعرف أن أحمد موسى تعلم على يد أساتذة في الصحافة والإعلام، ولا زال يتواصل معهم ويتشرف بهم.



وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن هذا المتنمر يدرس للطلبة، ولا يعرف حاجة اسمها إعلام، ولا يعرف بدايات الإعلام ويتسائل لماذا كل هؤلاء المشاهدين لأحمد موسى.



وأكمل: «بشتغل في الصحافة منذ أن كنت طالبا في قسم صحافة سوهاج، وعملت في برنامج القاهرة اليوم، مع عمرو أديب 10 سنوات، وكبار الصحفيين».



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا المتنمر، مردفا: «حب الناس وثقتهم هي السبب في بقاءنا على الشاشة كل هذه السنوات ولو كان لايعرف ومتحركش يبقى مصيبتين».



واستطرد: "تكرمت من محمد حسنين هيكل، وإبراهيم نافع في 1999، حينها كان المتنمر أيمن منصور بشورت، مشيرا إلى أن لديه أرشيف كبير ضد جماعة الإخوان الإرهابية منذ تسعينيات القرن الماضي ولم يتغير أو يتلون لأنه ليس له مصالح شخصية".



وأوضح: «لم أقرأ كلمة للمتنمر على الإعلام الذي يحرض ضد أحمد موسى والمصريين»، مردفا «أستاذ الجامعة مش عاجبه الحديث عن المشروعات والإنجازات التي تتم لأنه يدعم الإعلام المعادي.



وأكد موسى، الإعلام المصري أجهض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، متابعا: «لما كنت بحقق خبطات يومية وانفرادات لما أنت كنت بشورت، وكنت أصغر رئيس قسم ونائب رئيس تحرير بالأهرام».



وتابع: «عار أن يكون مثل هذا الشخص في جامعة القاهرة، لأنه لا يعرف قيمة جامعة القاهرة ولا كيفية التدريس بل أنه يفصح عما بداخله، كما أنه لا يملك تاريخًا أو أي صفة تذكر»، مستطردًا «صعبان عليا أن شخص مثل أيمن منصور يدرس للطلبة لأن لديه حقد وكراهية، خوفي على الطلبة ومن غسل أدمغتهم».



واستطرد موسى: «أنا منشغل بقضية بلدي وعمري ما مسكت العصا من المنتصف»، موضحا: «جامعة القاهرة في نوم عميق واللي يزعل يزعل وأنا لا أخاف إلا من الله ».



وأوضح: «وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة لم يتحركا بشأن مهاجمة الإعلام المصري من قبل أستاذ بجامعة القاهرة، مردفا «الإعلام هو اللي بيدافع عنهم».

