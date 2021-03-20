البرلمان العراقي يقدم طلبا لحل نفسه أكتوبر المقبل









أعلن قادة الكتل السياسية العراقية، اليوم السبت، التقدم بطلب لحل البرلمان في 9 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.





وقال رئيس كتلة سائرون البرلمانية العراقية نبيل الطرفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتل مختلفة إن الأسبوع المقبل سيكون موعد التصويت على قرار حل مجلس النواب.





وأوضح الطرفي أن العراق يشهد أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية مهمة ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات تحتم عليها الشروع بخريطة طريق، لذا قرروا الذهاب الى انتخابات مبكرة تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع.





وقال البرلماني العراقي إنهم تقدموا اليوم بطلب موقع عليه أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان بالتاسع من أكتوبر المقبل على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من الشهر ذاته وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد أعلاه.