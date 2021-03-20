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تعليق صارم من زوجة وليد منصور على شائعات ارتباطه بروبي

السبت 20/مارس/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ردت حفيظة زوجة المنتج وليد منصور على شائعات ارتباطة بالمطربة روبي وذلك عقب الصور التي انتشرت لهما معا.

وكتبت حفيظة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: " أنا امرأة قوية، اجتزت معارك لا يمكن للبعض تخيلها، تذكر ذلك".


وانتشرت بعض الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي جمعت وليد منصور بروبي مما جعل الجمهور يعتقد أن بينهما علاقة حب ولكنهما كانا يحتفلا بنجاح أحدث أغاني روبي التي حققت نجاح كبير ومنها أغنية "حتة تانية" والتي أنتجها المنتج وليد منصور.

ووجهت روبي رسالة شكر للمنتج وليد منصور قائله: "بجد شكرًا على تعبك معايا، وان شاء الله الألبوم هينجح زى ما انت على طول ناجح ومكسر الدنيا".

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