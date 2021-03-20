Advertisements

برلماني: توجيهات الرئيس بإنشاء مجمع خدمات حكومية بالمحافظات يُسهل التعاملات لملايين المصريين

السبت 20/مارس/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن صدور توجيهات رئاسية من جانب القيادة السياسية للوطن مُمثلة في الرئيس السيسي، بإنشاء مجمع خدمات حكومية في كل محافظة، خطوة هائلة تعني الكثير لعشرات الملايين من المصريين الذين سيكون بإمكانهم جميعا قضاء خدماتهم كلها عبر مجمع خدمي واحد، بما يوفر الوقت والجهد ويحقق عظيم الفائدة.

وأضاف "أبو الفضل" في تصريحات له، مساء اليوم السبت، أن تأكيدات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تكشف أن "المجمعات الخدمية" المرتقبة ستضم مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات، موضحًا أن ذلك سيعمل على التيسير على المواطنين، وتحفيز الاستثمار بشكل غير مسبوق.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحركات الرسمية على مستوى الدولة ومن خلال رؤى الرئيس السيسي تؤكد على توازي التنمية وتعزيز عمليات الانتاج، مع إنشاء مجمعات خدمية موسعة تقضي تمامًا على الروتين الحكومي، وتختصر الوقت والزمن وتُسرع في عمليات التنمية وإنهاء أوراق الاستثمار والمشروعات، مضيفًا أن مصر تتغير وتتقدم للأمام بخطوات سريعة لتحجز مكانا رفيعًا خلال سنوات قليلة قادمة بين الأمم المتقدمة.

أخبار تهمك

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ 40 دقيقة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ يوم

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يضع شرطًا صعبًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

08:31 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار