برلماني: توجيهات الرئيس بإنشاء مجمع خدمات حكومية بالمحافظات يُسهل التعاملات لملايين المصريين

قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن صدور توجيهات رئاسية من جانب القيادة السياسية للوطن مُمثلة في الرئيس السيسي، بإنشاء مجمع خدمات حكومية في كل محافظة، خطوة هائلة تعني الكثير لعشرات الملايين من المصريين الذين سيكون بإمكانهم جميعا قضاء خدماتهم كلها عبر مجمع خدمي واحد، بما يوفر الوقت والجهد ويحقق عظيم الفائدة.



وأضاف "أبو الفضل" في تصريحات له، مساء اليوم السبت، أن تأكيدات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تكشف أن "المجمعات الخدمية" المرتقبة ستضم مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات، موضحًا أن ذلك سيعمل على التيسير على المواطنين، وتحفيز الاستثمار بشكل غير مسبوق.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحركات الرسمية على مستوى الدولة ومن خلال رؤى الرئيس السيسي تؤكد على توازي التنمية وتعزيز عمليات الانتاج، مع إنشاء مجمعات خدمية موسعة تقضي تمامًا على الروتين الحكومي، وتختصر الوقت والزمن وتُسرع في عمليات التنمية وإنهاء أوراق الاستثمار والمشروعات، مضيفًا أن مصر تتغير وتتقدم للأمام بخطوات سريعة لتحجز مكانا رفيعًا خلال سنوات قليلة قادمة بين الأمم المتقدمة.

