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عيد الأم 2021 | أجمل رسائل وبطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021 happy mothers day

السبت 20/مارس/2021 - 08:42 م
عيد الأم 2021
عيد الأم 2021
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عيد الأم 2021 | أجمل رسائل وبطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021  happy mothers day  


عيد الأم 2021، من أهم المناسبات السنوية التي تمر على الجميع، حيث أنها ذكرى عزيزة القلوب ويتم الاحتفال بمناسبة عيد الأم كل عام يوم الـ 21 من مارس، ويحتفل فيه كافة الابناء بأمهاتهم.

عيد الأم 2021

ويعرب الأبناء في عيد الأم 2021 لأمهاتهم عن مدى حبهم وتقديرهم إلى جانب تقيم الهدايا الفاخرة والثمنية تعبيرا عن مايحملونه من مشاعر وحب لامهاتهم ، واليوم في بوابة الفجر الإلكترونية اخترنا لكم مجموعة رائعه من رسائل التهنئة بمناسبة عيد الام 2021 وبطاقات حب لعيد الأم.

رسائل عيد الأم 2021

يبحث الكثيرون عن شيئ جديد ذو قيمة معنوية كبيرة تعبر عن مدى الحب للمهات  بمناسبة عيد الأم، ولا تطلب أن تكون الهدية باهظة الثمن، فالهدية بقيمتها المعنوية لا المادية، فتكتفي الأمهات بتتقديم الهدايا والرسائل المليئة بالحب والعاطفة الى جانب الهدايا الفاخرة.

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية أجمل رسائل وعبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021.

أمي، حياتي معكِ حلوة وعلى شفاهي أنتِ غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر أن أهديك عمري سيكون بيع وشروة.

أمي، لا أتصوّر حياتي من دونك. العمر لا يحلو بغير وجودك. وكلما مرّ عيد بحضورك أدعو ربي ألاّ يحرمني وجودك. كل عام وأنتِ بخير.

أمي، حبك يختلف عن جميع الناس. أرسل لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير. ليقول لكِ كل عام وأنتِ بألف خير وبوجودك بيننا على طول يعم الخير.

ربنا يخليكي ليا يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبه، كل عام وانتي بجانبي في حياتي.

أشعل شموع الدنيا بمناسبة عيد ميلادك يا أمي الغالية، كل عام وأنت بخير.

أمي يا كل الناس والأحباب، عيشي يومك وانسي الأسباب كل عام وأنت بألف خير وهنا.

أروع القلوب قلبك، وأجمل الكلام همسك، وأحلى ما في حياتي إنك أمي.

يا رب تكوني يا أمي سالمة سنة بعد سنة، واحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

هي أمي و أمني وأماني وإيماني وأمتي واطمئنان اهدااء لأعظم وأجمل وأغلى امرأة في عيني بالوجود.

أمي .. لا تؤم القلوب إلا إليك .. ولا تلين الصخور إلا لحنانك .. انت الحب… والجنة تحت قدميك .. أحبك أمي.

أمي، يا شمعة الكون. العالم كله يحتفل بهذا اليوم وأنا من بين هذه الجموع. أقول لك: كل عام وأنتِ بخير دوماً.

ماما إن لم أقدر على شراء هدية، فلا تغضبي مني. معزّتكِ في قلبي أغلى من كل الهدايا.

الاحتفال بمناسبة عيد الأم 2021

ومن المقرر أن يحتفل الملايين من الأشخاص، بمناسبة عيد الأم غدداً الأحد الموافق الـ21 من مارس 2021، في بلدان مختلفة حول العالم بعيد الأم، هذا اليوم الذي يخلده الكثيرون كدليلا على الحب والتضحية التي تقدمها الأم لأبنائها.

عيد الأم 2021 وجائحة كورونا

وتتواصل احتفالات عيد الأم 2021 مثلما كانت في العام الماضي بعدما تعرض العالم لجائحة كورونا الصحية، والتي منعت الناس من تبادل التهاني، ليقوم بتبادلها بشكل افتراضي عبر وسائل التوزاصل الاجتماعي.

عيد الأم 2021 | أجمل رسائل وبطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021  happy mothers day  

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