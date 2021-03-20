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ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

السبت 20/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو من أحدث جلسات تصوير لها حيث استعرضت جمالها من خلاله عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت "عبد العزيز" بفستان أسود وشعر منسدل على كتفها وميك أب هادئ حيث أبهرت متابعيها بهذه الإطلالة.

وكانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في مسلسل "ونحب تاني ليه" وشارك في بطولته كل من كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين

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