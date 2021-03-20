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نائب بـ "الشيوخ" يطالب الهيئة العامة للاستثمار بتوقيع بروتوكولات تعاون لطرح الأراضي في توقيتات محددة

السبت 20/مارس/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أشاد المهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الجنة المالية والاقتصادية والاستثمار باستعراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهود الحكومة في إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، فضلًا عن استغلال أراضي الأنشطة الصناعية الغير مستغلة، مؤكدا أن جهود الرئيس تهدف إلى دعم الصناعة والمنتج المحلي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى دعم الاقتصاد.

وأوضح "زكريا" في تصريحات له، اليوم السبت، أن الرئيس تناول مع وزيرة الصناعة جهود الحكومة في هذا الملف، بالإضافة إلى مستجدات انشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، كما وجه بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تنفيذ توصيات الرئيس بدراسة أفضل السُبل للاستفادة من الأراضي الصناعية الغير مستغلة والمصانع المغلقة أو المتعثرة إبان احداث ٢٥ يناير التي مثلت أزمة للاقتصاد القومي حينها، بجانب التوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق تنمية الدولة المستدامة 2030، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل للشباب.

كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بصياغة بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الصناعية لطرح الاراضي في توقيتات محددة تسهيلًا علي المستثمر الصناعي لدعم المناخ الجاذب للاستثمار الاجنبي.

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