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الباز: البلد محفوظة ببركة سيداتها.. وكل أم شهيد هي "أم مثالية"

السبت 20/مارس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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هنأ الإعلامي محمد الباز، الأمهات المثاليات، وكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، مشيرا إلى أن المرأة المصرية وتد حافظ على قوام الدولة المصرية في كل العصور.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كل أم قدمت شهيد هي أم مثالية، وكل أم كافحت في تربية أولادها رغم الصعاب هي أيضًا أم مثالية.

وقال "الباز"، إن كل شخص امه لازالت على قيد الحياة يذهب إليها ويبرها ويكسب رضاها، وكل من ماتت أمه عليه أن يدعو لها بالرحمة.

وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكرم غدا الأمهات المثاليات، منوها أن البلد محفوظة ببركة سيداتها.

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