الباز: البلد محفوظة ببركة سيداتها.. وكل أم شهيد هي "أم مثالية"

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الباز: البلد محفوظة ببركة سيداتها.. وكل أم شهيد هي "أم مثالية"
السبت 20/مارس/2021 - 08:53 م
داليا الحسين
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هنأ الإعلامي محمد الباز، الأمهات المثاليات، وكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، مشيرا إلى أن المرأة المصرية وتد حافظ على قوام الدولة المصرية في كل العصور.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كل أم قدمت شهيد هي أم مثالية، وكل أم كافحت في تربية أولادها رغم الصعاب هي أيضًا أم مثالية.
وقال "الباز"، إن كل شخص امه لازالت على قيد الحياة يذهب إليها ويبرها ويكسب رضاها، وكل من ماتت أمه عليه أن يدعو لها بالرحمة.
وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكرم غدا الأمهات المثاليات، منوها أن البلد محفوظة ببركة سيداتها.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كل أم قدمت شهيد هي أم مثالية، وكل أم كافحت في تربية أولادها رغم الصعاب هي أيضًا أم مثالية.
وقال "الباز"، إن كل شخص امه لازالت على قيد الحياة يذهب إليها ويبرها ويكسب رضاها، وكل من ماتت أمه عليه أن يدعو لها بالرحمة.
وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكرم غدا الأمهات المثاليات، منوها أن البلد محفوظة ببركة سيداتها.
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