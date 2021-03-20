بعد سجن ابنتها لها... مريم حسين تساند منى السابر مادياً





أثارت قضية سجن الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك والدتها منى السابر حالة من الجدل، وشنّ جمهورها هجوما حادا عليها بعد موقفها مع والدتها.



وكان من أبرز المهاجمين، المغربية مريم حسين الفنانة المقيمة في الخليج العربي، إذ شنت هجوماً حاداً على الترك عبر مقطع فيديو نشرته في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلّت برفقة والدتها لتقدّم إلى السابر "شيكاً على بياض".



وقالت: "رسالة للأم منى حبيبتي هذي أمي موجودة حاولت اتصل معك محد عطاني رقمك، تواصلت عالمباشر بس ما في رد، الوالدة تبي تتكفل في كل شي سواء كان 200 ألف درهم أو 300 أو أي شي، أمي بتتكفل بمصاريف المحكمة عشان لا تتبهدلين، أتمنى هذا السناب يوصل لك وهذا رقم أمي".