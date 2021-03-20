الصحة: عدم اكتشاف فيروس كورونا من خلال التحاليل ليس مستبعد (فيديو)

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إنه تم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال خلال الموجة الأولى، وإن كانت بنسبة أقل من نسب الإصابة بين الكبار.



وأشارت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه لا يمكن الجزم إذا كانت زيادة نسبة حالات الإصابة بين الأطفال أكبر خلال الموجة الثانية بسبب حدوث تحور في الفيروس أم لا، منوهة بأن مصر تشارك في بحث لتحديد اختلاف أعراض الإصابة بين الأطفال.



وأضافت أن عدم اكتشاف فيروس كورونا من خلال التحاليل أمر وارد، وليس مستبعد، حيث أن نوع فيروس كورونا عندما يصل درجة لمعينة من التحورات تتغير أجزاء منه كانت تكتشف خلال التحاليل، ولكن شركات إنتاج شرائح التحاليل تحدث عملها باستمرار.

