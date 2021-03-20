أهم 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 20 مارس 2021.. نجم الفريق يعتذر عن الانضمام للمنتخب ومطالب موسيماني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لاستئناف التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل، عقب نهاية الراحة السلبية.





ويبدأ المارد الأحمر، في الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





كما تقرر أن يعود النيجيري جونيور أجايي والمغربي بدر بانون ثنائي الفريق، إلى القاهرة مساء غدٍ الأحد، عقب نهاية الراحة التي حصلوا عليها.





وكان الفريق حصل على راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز ما دار داخل القلعة الحمراء على مدار اليوم 20 مارس2021 بالتقرير الآتي:-









1- "طلبات موسيماني"





يعقد بيتسو موسيماني جلسة خاصة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لمناقشة أهم الملفات الخاصة بالفريق بالمرحلة المقبلة.





ومن المنتظر أن يناقش موسيماني مع لجنة التخطيط، 3 ملفات هامة، أبرزها تدعيم مركز الظهير الأيسر من أجل تعويض الإصابات المتكررة في ذلك المركز، بالإضافة إلى التناقش حول ملف المعارين العائدين للفريق، والراحلين بنهاية الموسم.









2- "معلول"





حسم طبيب المنتخب التونسي، موعد عودة علي معلول ظهير أيسر الفريق، للتدريبات عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.





وأكد طبيب نسور قرطاج في تصريحات له اليوم، أن معلول في تحسن كبير بعد الإصابه ويحتاج لبعض الوقت القليل من أجل مشاركته في التدريبات الجماعية، والأمر الوحيد الذي يحسم عودته هو مدى تجاوب الإصابة.





3- "طائرة خاصة"





استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق التي تتجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.





ويأتي قرار مجلس الإدارة، من أجل توفير كافة سبل الراحة للفريق، والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









4- "محمود"





أكد أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، عن اقتراب محمد محمود صانع ألعاب الفريق، للعودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي.





وأوضح أبوعبلة، أن محمود من الممكن أن يشارك في التدريبات الجماعية، مع بداية شهر أبريل المقبل، عقب عرض الفحوصات الخاصة على الطبيب المعالج.





ويغيب محمد محمود، عن الفريق منذ ما يقرب من عام ونصف العام، بسبب إصابتين في الرباط الصليبي بالإضافة إلى إصابة في الركبة.









5- "شوبير يعتذر"





كشفت وسائل إعلامية، عن نية مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، الاعتذار عن الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الأولمبي المقبل.





وأشارت التقارير إلى أن الحارس الشاب، يفضل التدرب داخل أروقة التتش مع فريقه، خاصةً أنه الاختيار الخامس في قائمة شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار.





وتعرض غريب مؤخرًا للانتقاد اللاذع بسبب انضمام 5 حراس مرمى إلى المنتخب الوطني الأولمبي، الذي يستعد لأوليمبياد طوكيو.



