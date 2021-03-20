Advertisements

"هحجزلكم تذاكر طيران".. تفاصيل واقعة نصب صاحب شركة سياحة على المواطنين بالدقي

السبت 20/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشف أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالي من قِبل صاحب إحدى شركات السياحة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وذلك بزعم حجز تذاكر طيران له ولزوجته لإحدى الدول دون الوفاء بذلك.


أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء إرتكاب الواقعة صاحب شركة رحلات، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة إذ إستغل طبيعة عمله وقيامه بالإعلان عن إمكانية حجز رحلات طيران على الرغم من إيقاف الرحلات طبقًا للإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة "كورونا"، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ مالي من المُبلغ على النحو المشار إليه.


عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر شركته المشار إليها، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأبدى إستعداده لرد المبالغ المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ 41 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. الزمالك يُرحب برحيل نجمه بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ يوم

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يرد بقوة على راموس

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. الفجر ينفرد بضيوف برنامج "رامز جلال" من نجوم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

انتهي الأمر.. برشلونة يُقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يضع شرطًا صعبًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

08:31 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار