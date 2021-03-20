"هحجزلكم تذاكر طيران".. تفاصيل واقعة نصب صاحب شركة سياحة على المواطنين بالدقي

كشف أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالي من قِبل صاحب إحدى شركات السياحة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وذلك بزعم حجز تذاكر طيران له ولزوجته لإحدى الدول دون الوفاء بذلك.





أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء إرتكاب الواقعة صاحب شركة رحلات، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة إذ إستغل طبيعة عمله وقيامه بالإعلان عن إمكانية حجز رحلات طيران على الرغم من إيقاف الرحلات طبقًا للإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة "كورونا"، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ مالي من المُبلغ على النحو المشار إليه.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر شركته المشار إليها، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأبدى إستعداده لرد المبالغ المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

