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هل حدث ارتفاعات اسعار في الخضروات والفاكهة اليوم السبت بالأسواق
السبت 20/مارس/2021 - 09:03 م
الفجر الاقتصادي
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أكدت شعبة الخضروات والفاكهة
بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الخضروات اليوم السبت 20-3-2021 حققت استقرارا فى سوق مع ازدياد المعروض منها
بالاسواق.
وأوضحت الشعبة،أن أسعار
الطماطم تصل إلى 1.5 جنيه ، والكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5
جنيهات للكيلو، والخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو ، والخيار الصوب بين
2-4.5 جنيه.
ووصل سعر كيلو البطاطس إلى 2 جنيه
للكيلو، الفاصوليا بين 5-13 جنيه، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.
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