هل حدث ارتفاعات اسعار في الخضروات والفاكهة اليوم السبت بالأسواق

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الخضروات اليوم السبت 20-3-2021 حققت استقرارا فى سوق مع ازدياد المعروض منها بالاسواق.

وأوضحت الشعبة،أن أسعار الطماطم تصل إلى 1.5 جنيه ، والكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو ، والخيار الصوب بين 2-4.5 جنيه.

ووصل سعر كيلو البطاطس إلى 2 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-13 جنيه، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.



