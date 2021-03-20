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هل حدث ارتفاعات اسعار في الخضروات والفاكهة اليوم السبت بالأسواق

السبت 20/مارس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الخضروات اليوم السبت 20-3-2021  حققت استقرارا فى سوق مع ازدياد المعروض منها بالاسواق.

 

وأوضحت الشعبة،أن أسعار الطماطم تصل إلى 1.5 جنيه ، والكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو ، والخيار الصوب بين 2-4.5 جنيه.  

 

ووصل سعر كيلو البطاطس إلى 2 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-13 جنيه، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو

 


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