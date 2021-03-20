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نوال الزغبي توجه رسالة إلى نادية الجندي

السبت 20/مارس/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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علّقت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ على الفيديو، الذي نشرته الممثلة المصرية ​نادية الجندي​، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

واستعادت فيه بتكريمها في ​مهرجان القاهرة السينمائي​، قائلة: "إنت نجمتي وتستاهلي تكريم الدنيا كلها... الف مبروك يا قمر".

بدورها، ردّت نادية على كلام نوال، وكتبت: "حبيبة قلبي ميرسي وبحبك بتمنالك كل خير وسعادة ونجاح".

يُذكر أن نوال كانت قد أطلقت فيديو كليب لأغنيتها "عقلي وقف" عبر يوتيوب، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج فادي حداد.

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