أول عمدة مصرية بمدينة أمريكية تكشف تفاصيل إدراجها ضمن قائمة 20 امرأة متميزة حول العالم (فيديو)

أعربت ماري اليكسندر، عمدة لمدينة بولينجبروك بولاية إلينوي الأمريكية، عن سعادتها بإدراجها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم والتي تضم من بينها كاميلا هاريسون نائب الرئيس الأمريكي ورئيسة وزراء فلندا.



وقالت "ماري" في لقائها عبر سكايب على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "جيت أمريكا وأنا عندي خمس سنين، بعدما زار والدي شقيقه وحب الحياة في الولايات المتحدة وبدأنا حياتنا في الولايات المتحدة من 49 سنة".



وأضافت "متجوزة من مصري وعندي والدين، وزرنا مصر مرتين ولكن الفترة الأخيرة لم تسمح الظروف، ولكن بكلمهم على مصر وجدتهم مازالت في مصر، وبعلم أولادي حب مصر وأن يكونوا فخورين بها".



وتابعت "أول ما عرفت إني ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم كنت مصدومة وافتكرتها دعاية، ولم أصدق التكريم بالبداية وأن أكون ضمن هذه القائمة".



واستطردت "أعتقد أننا سنشهد في يوم من الأيام تولي رئاسة سيدة الولايات المتحدة، وبعدها توليت عضو مجلس نواب المدينة قبل أن أحصل على العمادة وحصلت عليها الانتخاب".



واستكملت حديثها " أفضل أيام حياتي قضيتها في مصر فترة دراستي الجامعية، واستعد للانتخابات القادمة على العمادة أبريل القادم بتحقيق نجاحات هذه الأيام".

