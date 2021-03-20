العليا للفيروسات: لن ندحل الموجة الثالثة من الجائحة في هذه الحالة (فيديو)



وأشارت "وجيدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم سيمنع مصر من الدخول في الموجة الثالثة، مشددة على أهمية الحصول على لقاح كورونا خاصة للفئات العرضة للمضاعفات.



وأضافت "فيروس كورونا غريب.. وقد تظهر أعراض أخرى بعد التعافي بشهر"، لافتة إلى أن العمل في اللقاح المصري ضد فيروس كورونا مازال مستمر، معربة عن ثقتها في اللقاح المصري حال طرحه.



قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مصر لم تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا، حيث أن مصر مازالت في الموجة الثانية، والوضع الوبائي متذبذب بين الارتفاع والانخفاض في عدد الإصابات.