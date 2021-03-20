وزارة الرياضة تسعد العشرات من اللاعبين الأجانب بالدوري الفرنسي

قررت وزارة الرياضة الفرنسية فتح الباب أمام اللاعبين الأجانب بدوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم، للالتحاق بمنتخباتهم في تصفيات كأس العالم خارج أوروبا والإعفاء من دخول الحجر الصحي عند العودة.





وقالت في بيان اليوم السبت "تؤكد وزارة الرياضة أن اللاعبين الدوليين العائدين من مباريات رسمية خارج أوروبا مع منتخباتهم الوطنية سواء من الفرنسيين أو الأجانب سيحصلون على إعفاء من الانتظار بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام بشرط الالتزام بالبروتوكولات الصحية والطبية المشددة (البقاء في بيئة معزولة والخضوع لمسحة عند العودة لأنديتهم)".





وأضافت "يمكنهم التدريب واللعب بدون تأجيل لمدة سبعة أيام (في الحجر الصحي)".





وبدا مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، منزعجاً من تأخير القرار إلى اليوم السبت.





وقال "إنها مفاجأة كبيرة أن نسمع عن ذلك اليوم السبت ويمكن توقع هذه المواقف ولكن بالنسبة لنا ولبقية الأندية لم تكن أفضل طريقة للإعلان أو أفضل توقيت".



