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موسيماني يستعد لمواجهة المريخ السوداني بهذه الطريقة

السبت 20/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساعديه فالدويا وماتلبا ويوشا محللا الأداء بالمارد الأحمر بإعداد ملف شامل عن المريخ السوداني، والذي سيواجهه مطلع أبريل المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في رابع جولات دوري المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويستأنف الفريق استعدادته الثلاثاء المقبل، لمواجهة المريخ السوداني في أبطال أفريقيا والمقرر لها الثالث من أبريل المقبل.

وتغادر بعثة الأهلي بطائرة خاصة للسودان، استعدادا لمواجهة المريخ اتباعا للإجراءات الاحترازية وللحفاظ على سلامة لاعبي المارد الأحمر، بناء على قرار من مجلس الإدارة.

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