Advertisements
الكشف عن أسماء لاعبي الأهلي المشاركين ببرنامج "رامز مريض نفسي"
السبت 20/مارس/2021 - 09:38 م
عمر محمد
Advertisements
وقع محمد هاني ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة ضحايا للفنان رامز جلال في برنامجه المعروف عنه المقالب في شهر رمضان الكريم القادم.
وسافر محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومروان محسن خلال الأيام الماضية إلى السعودية الذي يتم تصوير هذا الموسم بها من أجل تصوير مقلب برنامج رامز جلال في شهر رمضان المقبل مقابل مبلغ مادي كبير.
ومن المنتظر عرض حلقات ثلاثي فريق الأهلي في برنامج رامز جلال منتصف شهر أبريل المقبل في شهر رمضان الكريم.
ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء يوم 2-4-2021 المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وانتهت مواجهة الجولة الأولى بين الأهلي والمريخ السوداني على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بثلاثية أهداف مقابل هدف واحد.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements