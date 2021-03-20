الكشف عن أسماء لاعبي الأهلي المشاركين ببرنامج "رامز مريض نفسي"

وقع محمد هاني ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة ضحايا للفنان رامز جلال في برنامجه المعروف عنه المقالب في شهر رمضان الكريم القادم.





وسافر محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومروان محسن خلال الأيام الماضية إلى السعودية الذي يتم تصوير هذا الموسم بها من أجل تصوير مقلب برنامج رامز جلال في شهر رمضان المقبل مقابل مبلغ مادي كبير.





ومن المنتظر عرض حلقات ثلاثي فريق الأهلي في برنامج رامز جلال منتصف شهر أبريل المقبل في شهر رمضان الكريم.



