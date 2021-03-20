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وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب عدم الاتفاق حول سد النهضة

السبت 20/مارس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
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أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، أن التوليد المائي للكهرباء في السودان، يواجه مشكلة بسبب موضوع سد النهضة.
وقال وزير الطاقة والنفط السوداني، في مؤتمر صحفي اليوم السبت لاستعراض خطوات وإجراءات الحكومة لحل أزمة الكهرباء، إنه لا اتفاق واضح حتى الآن في موضوع ملء وتشغيل سد النهضة، وبالتالي الدولة السودانية قررت أن تتخذ إجراءات وقائية تحسبا للسيناريو السيئ، مما تطلب مزيدا من الضبط في التوليد المائي، مما أثر على مد الكهرباء.
واستعرض وزير الطاقة السوداني مشكلات الصيانة وتأثير الحظر الاقتصادي وجائحة كورونا على تفاقم تلك المشكلات، فضلا عن ضعف الاستثمارات في قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الطاقة التصميمية الكلية لكل محطات التوليد في السودان تبلغ 4000 ميجاوات، فيما الإنتاجية الفعلية الآن فقط تبلغ 1820 ميجاوات بنسبة 45 في المئة من الطاقة التصميمية.
وأوضح أن هناك إجراءات عاجلة اتخذت لرفع الطاقة الإنتاجية بحلول بداية الشهر المقبل، لتصل إلى 2585 ميجاوات، مؤكدا قرب ظهور نتائج معالجة استقرار التيار الكهربائي عبر الإجراءات التي يتم اتخاذها.

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