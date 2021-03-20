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أحمد موسي يوجه التحية للشركة المتحدة على المسلسلات الوطنية فى رمضان (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
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توجه الإعلامي أحمد موسى بالتحية، للشركة المتحدة على الأعمال الدرامية في رمضان «الاختيار 2» وهجمة مرتدة والقاهرة كابول.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة المتحدة قامت بإنتاج العديد من المسلسلات الوطنية.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن هناك ضوابط لسوق الدراما في مصر في الوقت الحالي، بعد وجود فوضى في السابق.

وأوضح موسى أن مسلسل الاختيار 2 يسرد ما حدث في 30 يونيو 2013، حتى العام الماضي، وتم تصوير مشاهد في موقع فض اعتصام رابعة.

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