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صحفي سوداني: الملء الثاني للسد الإثيوبي دون اتفاق بمثابة "إعلان حرب" (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي السوداني، محمد شمس الدين، إن مصر والسودان متفقتان على ضرورة وجود وساطة رباعية دولية لحل أزمة السد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا غاضبة ولا تريد الوساطة الدولية لكي تستمر في سياساتها الاستفزازية.

وأشار الكاتب الصحفي السوداني، محمد شمس الدين، إلى أن سد النهضة يراه الكثير من الخبراء نوعًا من الأسلحة وبمثابة القنبلة وقد يتم فتح بوابات السد وتحدث الكارثة، كما حدث العام الماضي وتسبب في تشريد عشرات الآلاف من السودانيين، وغرقت السودان بسبب السد.

وأكد الكاتب الصحفي السوداني أن سد إثيوبيا بمثابة كارثة، وتهديد حقيقي للسودان سواء لقطاع الزراعة والاقتصاد السوداني.

واستطرد أن الحديث عن الملء الثاني للسد الإثيوبي دون اتفاق بمثابة إعلان حرب، موضحا أن إدارة آبي أحمد تسعي لاستغلال السد سياسيا في الداخل، لا سيما أن هناك تخبطًا في الداخل الإثيوبي، كما أن رئيس وزراء إثيوبيا أصبح مرفوضًا من شعبه.

وكشف الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين، عن أن السودان تستقبل أكثر من 89 ألاف لاجئ إثيوبي، موضحًا أنه لا تراجع عن استرداد الأراضي السودانية التي استولت عليها إثيوبيا

وأكد أن المليشيات الإثيوبية نهبت خبرات الأراضي السودانية الحدودية، كما أن القوات الإثيوبية ارتكبت مجازر جماعية، موضحا أن الحكومة الإثيوبية ترعى القوات التي ترتكب مجازر جماعية في تيجراي.

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