الإسكان الاجتماعي: لا نستخدم وسطاء للإعلان عن مشروعاتنا (فيديو)

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مشروعات الصندوق لا تستخدم وسطاء للإعلان عنها.



وثمنت "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، المبادرة الرئاسية بشأن التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أنها غير مسبوقة في مصر، خاصة مع نسبة الفائدة التي توفرها و3% وعلى مدى 30 عاما، معلقة: "مستوى دعم كبير اوي".



وأوضحت أن نسبة الفائدة التي توفرها المبادرة توفر لصاحبها ثمن بيت ونصف، منوهة بأن البنك المركزي لم يعلن عن الشروط الكاملة للاستفادة من المبادرة بعد، وقد تصدر الأسبوع المقبل.

