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صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

السبت 20/مارس/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير إعلامية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تحرك جديد من خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لحسم صفقة مفاجئة إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن لابورتا يسعي لحصول على خدمات  جاك غريليش نجم أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتسعي عدة فرق كبرى أبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إلى التعاقد مع جريليش الذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون إسترليني.

يذكر أن برشلونة الذي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، يستعد مساء غدًا الأحد لمواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

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