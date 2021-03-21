هل يجوز إخراج العقيقة لحما نيئا؟ الإفتاء تجيب

قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه أنه لا يصح أن تخرج لحم نيئًا في العقيقة لأن العقيقة كالذبيحة، فإن لم يتيسر لك فلا شئ عليك ولا تفعل.





ماذا يذبح في العقيقة؟

يفضل أن تكون العقيقة من بهيمة الأنعام، لقول صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم عن عائشة انظر حديث رقم: 6398 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [11135 ].





كم عمر البهيمة التي سيُعق بها؟ ماهو السن المعتبر في ذبح البهيمة؟

- الإبل خمس سنوات.

- البقر سنتان.

- الماعز والتيس سنة واحدة.

- الشاة والضان ستتة أشهر.