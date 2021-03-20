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عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021
السبت 20/مارس/2021 - 10:22 م
مي مرسي
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كشفت تصريحات صحفية عن حصول ثلاثي نجوم الأهلي محمد مروان ومحمد هاني ومحمد مجدي الشهير ب"أفشة" على تصريخ لتصوير حلقات من برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني المقبل.
وجاءت التصريح كالآتي "سافر الثلاثي بعد العودة من الكونغو بناء على موافقة رسمية وتم تصوير البرنامج وعادوا للقاهرة مساء أمس".
وأوضح: "لم يحصل أي لاعب بالأهلي على تصريح للسفر لتصوير هذا البرنامج سوي الثلاثي مروان وهاني وأفشه حتى الآن".
وجاءت التصريح كالآتي "سافر الثلاثي بعد العودة من الكونغو بناء على موافقة رسمية وتم تصوير البرنامج وعادوا للقاهرة مساء أمس".
وأوضح: "لم يحصل أي لاعب بالأهلي على تصريح للسفر لتصوير هذا البرنامج سوي الثلاثي مروان وهاني وأفشه حتى الآن".
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