لميس الحديدي تحذر: إحنا داخلين على موجه جديدة لكورونا

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مصر استقبلت فجر اليوم 300 ألف جرعة جديدة من لقاح " سينوفارم " الصيني، مشيرة إلى أن إجمالي الحصص التي وصلت مصر من الجرع بلغت 650 ألف بما يكفي 325 ألف مواطن مصري بخلاف 50 ألف جرعة من لقاح " استرازينيكا ".



وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أنه بالرغم من هذه الجهود إلا وتيرة تسريع عملية " تلقيح " المواطنين لازالت غير كبيرة، موضحة أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ذكرت أن نحو 250 ألف سيتم تلقيحهم من المواطنين من الشرائح المستحقة والأطقم الطبية.



وأضافت: "نشعر بزيادة في إصابات " كورونا " حولنا ولم تعد جميعها بسيطة، ةبدانا نشهد تطورًا نوعيًا في الاصابات خاصة أن طيران مصر مفتوح مع كافة دول العالم خاصة بريطانيا وجنوب إفريقيا ولانعلم هل وصلت إلينا السلالات المتحورة أم لا ؟، معلقة: ممكن أوي تكون السلالة الجديدة وصلت.. الأرقام بتزاداد والمستشفيات بدأت تشهد زيادة في الحالات حتى لو كانت الأرقام الرسمية ضعيفة لكن لازلنا نشعر بزيادة الأعداد ".



واختتمت الإعلامية موجهة رسالة للمواطنين قائلة: " بلاش نتعامل معاه إنو دور برد ".

