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وكيل محافظ البنك المركزي يكشف قرارات الحصول على شقة التمويل العقاري

السبت 20/مارس/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، عن شروط الحصول شقة بسعر الإيجار من التمويل العقاري لعام 2021، من قبل الشباب محدودي الدخل الراغبين في الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي، أن فئة محدودي الدخل هي الفئة التي يكون صافي دخل الأسرة 6 ألف جنيه أو الفرد صافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه، مؤكدة أن هناك دفعة يتم سدادها تُقدر بـ10 كحد أدنى لمحدودي الدخل، والحد الأقصى لسعر الوحدات المطروحة يصل لـ350 ألف جنيه، والوحدة تكون كاملة التشطيب وجاهزة السكن، وتكون مرخصة للترخيص الدائم وليس للإسكان السياحي.

وأضافت "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه ليست لأول مرة، حيث كان هناك مبادرة عام 2014 بـ20 مليار جنيه، تهدف توفير شقق لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن المبادرة التي تم الإعلان عنها الخاصة بالتمويل العقاري الجديدة، إذ إنها مبادرة غير مسبوق بخصوص سعر الفائدة المنحفض بـ3% وعلى 30 عام، مشددة على أن مثل هذه المبادرة وبقيمة الفائدة لم تحدث من قبل في مصر، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

وتابعت: "شرط كاملة التشطيب هو شرط لكي يؤكد ضمانات للسكن المباشر وعدم بيعها"، مشددة على أن ليست شرط أن تكون التشطيب كاملًا، فقط أن يكون وصل لها جميع المرافق من صرف صحي وكهرباء ومياه، مؤكدة أن هناك شروط لضمان توفير الشقق لمحدودي الدخل ويمتهنون المهن الحرة، وهناك إطار عام لتوفير الشقق لهذه الفئة، مليار جنيه وليس هناك تحديد للأعداد وسيتم بدء طرح المبادرة قبل هذا الشهر، معقبة: "لا يتم استبعاد إلا من حصل على ميزة من المبادرات السابقة والمماثلة للمبادرة"، بينما متوسطي الدخل 10 آلاف للفرد و14 ألف للأسرة والحد الأقصى للوحدة مليون جنيه، ونسبة 15% كمقدم.

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