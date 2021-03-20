توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

يبدو أن الأداء الذي ظهر به المحترف النيجيري جونيور أجايي جناح فريق الأهلي، بعد عودته من الإصابة، جعل لجنة الكرة في النادي تتأني في قرار رحيله في نهاية الموسم الحالي.





ويعد جونيور أجايي أقرب الراحلين عن الأهلي، من الخماسي الأجانب في الفريق، لأجل التعاقد مع لاعب أجنبي سوبر بناء على رغبة المدرب بيتسو موسيماني.





ولكن الأداء الذي ظهر به أجايي في المباريات الماضية، نال إعجاب إدارة الأهلي، سواء في الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا، واحرازه لأهداف مؤثرة، خاصةً ثنائية في طلائع الجيش.





وهناك خياران لدي لجنة الكرة برئاسة محسن صالح، الأول الإبقاء عليه في ظل ان موسيماني معجب به، أو عرضه للبيع في نهاية الموسم واستغلال توهجه، وارتفاع قيمته السوقية، للبحث عن مهاجم سوبر.





وستقوم اللجنة بعقد جلسة مع موسيماني في أقرب وقت، لتحديد ملف الراحلين والصفقات الجديدة التي سيحتاجها في الميركاتو الصيفي القادم.



