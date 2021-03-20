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طرح أغنية تشيلسي لماجد 22 مارس

السبت 20/مارس/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرح الفنان ماجد الإعلان التشويقي لأول أغنياته بعنوان تشيلسي وعلق على الفيديو " تعرفني ؟ لأ ! طب قبل ما تحكم إقرا، أغنية.. تشيلسي.. ماجد 223"، وقال ماجد "اخترت أول ظهور لي كمغني بأغنية تشيلسي لأني اعتبرها أفضل كارت تعارف بيني وبين الجمهور سواء من الناحية الموسيقية كألحان أو في طريقة الكلام اللي هيتقال فيها"

وأضاف ماجد أنه على الرغم من ظهروه السنيين الماضية كممثل محترف إلا أنه يقوم بالغناء منذ أن كان طفلًا وكان يعتبرها هوايته ولم يكن يفكر في أن ياخذها بشكل تجاري او محترف لكن ذلك تغير مع الوقت وشخصيتي الغنائية أقرب إلى شخصيتي الحقيقية لأن أغلب كلمات الأغاني كتبتها بسبب مواقف او مشاعر مرت بي في حياتي"

أغنية "تشيلسي" غناء وتأليف وتلحين ماجد، إنتاج وتوزيع موسيقي شريف مجدي، إخراج محمد فيصل وإنتاج شركة L’Arc Productions.

يذكر أن أغنية "تشيلسي" من النوع الPOP، TRAP وسيتم طرحها بطريقة الفيديو كليب يوم 22 مارس وأنه من المقرر طرح أكثر من 3 أغاني للفنان ماجد خلال هذا العام.

يذكر أن ماجد فنان مصري بدأ حياته الفنية في فرنسا حيث درس المسرح في جامعة كونسيرفاتوار بميتز Conservatory Regional De Metz ليتخرج منها عام 2010، وكان ظهوره الأول كممثل في مسلسل نكدب لو قلنا مبنحبش عام 2013 الذي قدم بعده مجموعة من الأعمال الدرامية منها الوالدة باشا، جبل الحلال، العهد (الكلام المباح)، سرايا عابدين الجزء الثاني، سبع أرواح، نوايا بريئة، البيوت أسرار، رسايل، حلاوة الدنيا، سوق الحرير. كما كان له ظهور متميز في السينما منها فيلم سكر مر، وفيلم يا تهدي يا تعدي. بالإضافة لذلك لدى ماجد شغف اخر وهو الغناء الذي يقدم فيه نوع خاص به على صعيد الموسيقى والألحان والكلمات وطريقة الغناء.

L’Arc Productions شركة إنتاج لمؤسسيها محمد فيصل وشريف مجدي، تسعى L’Arc لاكتشاف وتقديم الجديد في عالم الإنتاج السينمائي والتليفزيوني والموسيقي حول العالم، كما تهدف للاستثمار في النجوم الجدد وتقديم نوع مختلف من الإنتاجات لتطوير المشهد الفني في مصر والعالم العربي.

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